Чиновники из ХМАО лишились должностей из-за тайной попойки в мэрии

В Пыть-Яхе (ХМАО) секретный корпоратив, устроенный в здании мэрии, закончился массовым увольнением чиновников социального блока По данным URA.ru, перед Новым годом сотрудники управления культуры и спорта, а затем и управления образования собрались в муниципальном здании, где отмечали праздник с шампанским и шашлыками.

«Вместо похода в ресторан 26 декабря собрались в управлении культуры и спорта, там выпивали и закусывали, перемывали кости новой команде мэра Сергея Елишева. Прошлись даже по покойной экс-начальнице отдела по труду Ирине Слепуховой», — рассказал источник издания.

Когда информация вскрылась, мэр инициировал дополнительные проверки, которые и привели к отставкам вице-мэра Алексея Золотых и начальницы управления образования Марины Букреевой. В администрации подтвердили, что виновные понесли наказание.

Ранее бывшего директора департамента культуры Тобольска Дениса Зенина задержали в Тюмени после двухмесячного розыска и отправили под арест до 23 марта. Мужчина скрывался от суда по делу о подделке документов — осенью 2024 года против него возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ.