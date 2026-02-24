Мефедрон нашли в трусах у 22-летнего парня в Иркутске

В Иркутске полиция задержала 22-летнего молодого человека, который пытался пронести в сумке и трусах наркотики. Подозреваемый хотел «заработать» на продаже запрещённых веществ, а также он сам является наркозависимым. О задержании иркутянина рассказали в региональном МВД.

Задержание подозреваемого за наркотики в Иркутске. Видео © Telegram / МВД 38

«Экипаж ППС заметил иркутянина, ранее попадавшего в поле зрения сотрудников полиции. Остановившись, полицейские спросили у жителя Иркутска, имеется ли у него при себе запрещённые вещества. Парень начал сильно нервничать и признался, что при себе у него имеется один завёрнутый пакет с наркотиком», — уточнили в ведомстве.

При досмотре у задержанного нашли 28 пакетиков с запрещёнкой: часть в сумке, часть — в нижнем белье. Также ещё один пакет с наркотиками найден рядом в сугробе. Судя по всему, молодой человек отбросил его, увидев полицию. Предположительно, это мефедрон, его общий вес — больше 26 граммов. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин сообщил, что власти Украины используют наркотический бизнес чтобы причинить вред россиянам. По его словам, в России часто выявляют подпольные нарколаборатории и сети сбыта наркотиков, имеющие украинских кураторов.