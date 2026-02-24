Роспотребнадзор предрёк весеннюю волну свиного гриппа и ОРВИ

Рост доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и типа B может привести к новой волне заболеваемости в России весной, несмотря на общее снижение случаев ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным лабораторного мониторинга, штаммы свиного гриппа и ОРВИ распространяются медленнее, однако сохраняют эпидемиологический потенциал. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими и при появлении симптомов своевременно обращаться к врачу.

«Эти штаммы… потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период», — говорится в сообщении ведомства.

Тем временем в Москве начали фиксировать случаи заболевания гриппом типа B. Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что этот штамм традиционно появляется ближе к концу эпидемического сезона, после того как волна гриппа A идёт на спад.