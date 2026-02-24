МВД составило для россиян алгоритм защиты от NFC-мошенников

Чтобы не стать жертвой NFC-мошенников, нужно скачивать банковские приложения только из официальных источников и отключать бесконтактную оплату, если пользуетесь ей редко. Об этом говорится в материалах МВД РФ.

Правоохранители предупреждают, что нельзя устанавливать банковские приложения по ссылкам из сообщений и писем — только официальные магазины и сайты банков. Настоящие сотрудники банка или полиции никогда не попросят удалить приложение и установить другое по их ссылке.

Мошенники убеждают снять все деньги и перевести на «безопасный счёт» или выполнять действия у банкомата под диктовку. Если с другого конца вам говорят, чтобы вы срочно сняли все средства, то это наверняка обман, отметили в МВД.

«Не передавайте неизвестным удалённый доступ к своему телефону, никому не сообщайте коды из сообщений и уведомлений, трёхзначный код и пин-код карты. Если вам звонят якобы из банка — прекратите звонок и перезвоните по номеру телефона с официального сайта», — рекомендуют правоохранители.

Также в ведомстве советуют проверять разработчика приложения и адрес сайта, отключать NFC при редком использовании оплаты и включать только по необходимости.

Ранее стали известны детали новой схемы мошенничества, построенной на использовании технологии бесконтактной оплаты NFC. Злоумышленники заставляют жертву с помощью собственного смартфона переводить деньги на их счета. Всё начинается с безобидного звонка под бытовым предлогом.