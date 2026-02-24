Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 08:14

МВД составило для россиян алгоритм защиты от NFC-мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Чтобы не стать жертвой NFC-мошенников, нужно скачивать банковские приложения только из официальных источников и отключать бесконтактную оплату, если пользуетесь ей редко. Об этом говорится в материалах МВД РФ.

Правоохранители предупреждают, что нельзя устанавливать банковские приложения по ссылкам из сообщений и писем — только официальные магазины и сайты банков. Настоящие сотрудники банка или полиции никогда не попросят удалить приложение и установить другое по их ссылке.

Мошенники убеждают снять все деньги и перевести на «безопасный счёт» или выполнять действия у банкомата под диктовку. Если с другого конца вам говорят, чтобы вы срочно сняли все средства, то это наверняка обман, отметили в МВД.

«Не передавайте неизвестным удалённый доступ к своему телефону, никому не сообщайте коды из сообщений и уведомлений, трёхзначный код и пин-код карты. Если вам звонят якобы из банка — прекратите звонок и перезвоните по номеру телефона с официального сайта», — рекомендуют правоохранители.

Также в ведомстве советуют проверять разработчика приложения и адрес сайта, отключать NFC при редком использовании оплаты и включать только по необходимости.

В России предложили ограничить снятие денег через кассы и NFC-переводы
В России предложили ограничить снятие денег через кассы и NFC-переводы

Ранее стали известны детали новой схемы мошенничества, построенной на использовании технологии бесконтактной оплаты NFC. Злоумышленники заставляют жертву с помощью собственного смартфона переводить деньги на их счета. Всё начинается с безобидного звонка под бытовым предлогом.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar