24 февраля, 08:33

Опасные жуки из Европы «съедают» реликтовые леса Кубани и Крыма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sauce Reques

Деревья на юге России погибают из-за завезённого из Европы жука — кипарисовой радужной златки. Насекомое атакует хвойные реликтовые леса, тысячи гектаров оказались «съедены» в районах Сочи, Геленджика, Анапы и в Крыму. Об этом рассказала телеканалу РЕН ТВ эколог, президент АНО «Западный Кавказ» Юлия Набережная.

Златка буквально вгрызается внутрь дерева, поле чего оно слабнет и медленно усыхает. Также жук откладывает личинки под корой, что приводит к новым популяциям вредителя. Очень активно златки распространются в хвойных реликтовых лесах. Под угрозой оказался и можжевельник в заповеднике «Утриш» под Анапой — этот вид дерева особенно хорошо произрастает на юге страны.

«В том числе он был зафиксирован на сосне пицундской. Это реликтовое хвойное дерево, которое в Красной книге Российской Федерации», – уточнила эколог.

Жуки попали в Россию из европейских питомников вместе с саженцами для озеленения районов Сочи. Последние годы выдались засушливыми, поэтому деревья болеют, слабеют и, как итог, не могут противостоять таким вредителям, как златки. Радикально бороться с заразой посредством химии невозможно, так как пострадают другие растения, подчеркнула эксперт. Поэтому специалисты предложили привезти энтомофагов из Европы, которые помогут остановить размножение жуков. Их завоз намечен на следующий год.

