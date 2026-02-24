Владимир Путин
24 февраля, 08:29

«Потеряем 10 миллионов»: В Раде призвали Киев признать горькую правду о конфликте с Россией

В Раде призвали Киев признать неспособность победить Россию на поле боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Украина не способна одержать военную победу над Россией — это неприятная правда, которую Киеву пора признать. Такое заявление в соцсетях сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

«Я скажу неприятную правду, как о настоящем, так и о будущем. Мы — выстояли, но вряд ли сможем победить Россию на поле боя. Цена такой победы слишком велика. Слишком кровавая. Эта цена будет в исчезновении всего нашего народа», — заявил нардеп.

По словам Гончаренко*, если конфликт продолжится, население Украины сократится с 30 до 20 миллионов человек. Он призвал власти начинать принять тяжёлые, но необходимые решения, чтобы сохранить народ.

Нардеп Гончаренко* помечтал открыть центры в свою честь в Крыму и Донбассе
Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт России и Украины близится к своему завершению. Вместе с тем глава киевского режима потребовал от европейских партнёров назвать конкретную дату вступления Киева в Евросоюз.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Алексей Гончаренко
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
