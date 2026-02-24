Украина не способна одержать военную победу над Россией — это неприятная правда, которую Киеву пора признать. Такое заявление в соцсетях сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

«Я скажу неприятную правду, как о настоящем, так и о будущем. Мы — выстояли, но вряд ли сможем победить Россию на поле боя. Цена такой победы слишком велика. Слишком кровавая. Эта цена будет в исчезновении всего нашего народа», — заявил нардеп.

По словам Гончаренко*, если конфликт продолжится, население Украины сократится с 30 до 20 миллионов человек. Он призвал власти начинать принять тяжёлые, но необходимые решения, чтобы сохранить народ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт России и Украины близится к своему завершению. Вместе с тем глава киевского режима потребовал от европейских партнёров назвать конкретную дату вступления Киева в Евросоюз.

