Владельца портала арестовали в Москве за логотип Instagram*

Мещанский районный суд назначил 15 суток административного ареста гендиректору проекта «Гулаг-Инфо» Денису Солдатову за публичную демонстрацию символики соцсети Instagram*.

Согласно материалам дела, нарушение было квалифицировано по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Поводом стала публикация на интернет-ресурсе «Гулаг-Инфо», где под записью были размещены ссылки с логотипами социальных сетей, включая Instagram*.

«Признать Солдатова… виновным… и назначить административный арест сроком на 15 суток», — говорится в постановлении суда.

В ходе заседания Солдатов подтвердил обстоятельства дела и пояснил, что запрещённая символика была удалена, а сайт впоследствии закрыт. Однако суд указал, что эти действия не отменяют факта правонарушения.

Ранее житель Москвы получил 15 суток ареста за слово «русня» в проукраинском чате — экспертиза признала его русофобским. Мужчина находился в спецприёмнике с декабря за другие правонарушения, и там ему добавили новый срок.

