В Совфеде сделали прогноз по ценам на вторичное жильё в России

В России цены на вторичную недвижимость могут перестать расти и зафиксироваться на уровне прошлого года, что подстегнёт спрос на подобное жильё. Об этом рассказала член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

«На вторичном рынке динамика будет ещё слабее и напрямую зависит от политики Центробанка. Если ключевая ставка начнёт снижаться до 11 — 14% к концу года, сделав ипотеку доступнее, цены могут прибавить 7 — 10% за счёт реализации отложенного спроса», — уточнила она в ответ на вопрос ТACС.

По её мнению, нынешние экономические условия не располагают к росту цен на вторичку, поэтому рынок ждёт полнейшая стагнация. Если увеличение стоимости и произойдёт, то не более чем на 1 — 2%. При этом, как подчеркнула сенатор, главным инструментом продаж останутся скидки.

Сейчас в России на рынке недвижимости обострился дефицит ликвидного жилья. При этом сроки продажи многих квартир затягиваются. Такая парадоксальная ситуация стала влиять и на цены. Сколько будут стоить квартиры и дома с 1 марта? — разбирался Life.ru.