Взлёт на треть: Аналитики назвал сумму среднего потребкредита в январе
Сумма среднего потребкредита в январе достигла 152,9 тысячи рублей
Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид
Аналитики подвели итоги первого месяца года и выяснили, как изменилось кредитное поведение россиян. Цифры показали неожиданный рост: в январе наши соотечественники занимали у банков гораздо более крупные суммы, чем в начале прошлого года, пишет РИА «Новости».
Средний чек одного потребкредита подскочил сразу на 29% и достиг 152,9 тысячи рублей. При этом и самих заёмщиков стало больше: количество оформленных ссуд увеличилось на 14%, превысив 1,7 миллиона. В денежном выражении рынок выдал просто взрывной рост — россияне заняли в полтора раза больше, чем год назад, а именно 261,9 миллиарда рублей.
Однако есть и обратная сторона медали. Несмотря на активную выдачу новых кредитов в январе, общий портфель (то есть все накопленные долги граждан) сократился на 16%, опустившись до отметки 8,4 триллиона рублей. Это может говорить о том, что люди не только берут новые займы, но и активно гасят старые.
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.