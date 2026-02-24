Взлёт на треть: Аналитики назвал сумму среднего потребкредита в январе

Аналитики подвели итоги первого месяца года и выяснили, как изменилось кредитное поведение россиян. Цифры показали неожиданный рост: в январе наши соотечественники занимали у банков гораздо более крупные суммы, чем в начале прошлого года, пишет РИА «Новости».

Средний чек одного потребкредита подскочил сразу на 29% и достиг 152,9 тысячи рублей. При этом и самих заёмщиков стало больше: количество оформленных ссуд увеличилось на 14%, превысив 1,7 миллиона. В денежном выражении рынок выдал просто взрывной рост — россияне заняли в полтора раза больше, чем год назад, а именно 261,9 миллиарда рублей.

Однако есть и обратная сторона медали. Несмотря на активную выдачу новых кредитов в январе, общий портфель (то есть все накопленные долги граждан) сократился на 16%, опустившись до отметки 8,4 триллиона рублей. Это может говорить о том, что люди не только берут новые займы, но и активно гасят старые.