24 февраля, 09:31

Светская львица и жена «самого модного деда» Петербурга находится при смерти на Бали

Светская львица Дормидошина находится на грани жизни и смерти на Бали из-за лихорадки

Наталья Дормидошина и её муж, «самый модный дед» Петербурга Юрий Дормидошин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nataliadormidoshina

45-летняя светская львица Наталья Дормидошина оказалась на грани жизни и смерти на райском острове Бали. Женщину экстренно госпитализировали в критическом состоянии — врачи диагностировали у неё лихорадку денге.

Болезнь дала опаснейшее осложнение. Как сообщает SHOT, у Натальи резко упал уровень тромбоцитов в крови — до критической отметки в 14 000 на микролитр, при норме от 150 000. Из-за этого кровь буквально перестала сворачиваться. Сейчас россиянка находится в реанимации, ей жизненно необходимо срочное переливание.

Наталья — супруга 81-летнего Юрия Дормидошина, которого в Петербурге называют «самым модным дедом». Пара вместе вела светскую хронику, также Наталья засветилась в реалити-шоу «Туристы», где выступала в роли придирчивого эксперта.

