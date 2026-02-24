Главу горсобрания Курска и фирму его жены проверят из-за контракта на 387,5 млн

Губернатор Курской области Александр Хинштейн инициировал проверку в связи с досрочным завершением контрактов на уборку снега в областном центре. Договоры с тремя подрядными организациями, заключённые на 2024–2026 годы, были закрыты раньше срока, хотя предыдущие зимы были малоснежными.

«Прошу комитет региональной безопасности и правовой департамент подключиться, готовьте все эти материалы, обращения в прокуратуру, ФАС. Нет ли здесь в целом картельного сговора? Весь город отдали на уборку трём подрядчикам: что это за подрядчики — мы будем разбираться», — заявил Хинштейн на заседании правительства.

Он также поручил проверить председателя горсобрания Владимира Токарева и фирму его жены «Интеграл-Строй» на конфликт интересов. Согласно заключённым еще в 2024 году до 15 декабря 2026 года трёхлетним контрактам дороги и тротуары в Северо-западном и Юго-западном микрорайоне эта компания убирала за 387,5 миллиона рублей.

«Депутаты горсобрания утверждают бюджет, вы за него голосуете. Дальше часть бюджета идет в фирму, соучредителем которой на 50% является ваша жена. Но то, как идёт уборка города, жителей не устраивает. Объяснять это беспрецедентным объёмом выпавшего снега, неправильно», — заметил Хинштейн по итогу беседы с Токаревым.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин связал проблемы с уборкой снега в России с коррупцией. Парламентарий поддержал идею провести аудит сферы ЖКХ, так как велика вероятность, что бюджетные средства оседают в карманах чиновников, отвечающих за чистоту улиц и крыш. По его мнению, коррупция — главная причина снежного коллапса.