Регион
24 февраля, 11:16

«Концлагерь» для пенсионеров в Горелово закроют по требованию прокуратуры

Обложка © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге очередной пансионат попал в поле зрения правоохранителей и оказался на грани закрытия. Речь идёт об учреждении для инвалидов и пожилых людей на улице Авиационной в Горелово. Владелец приспособил под круглосуточное проживание постояльцев жилое двухэтажное здание, но были выявлены нарушения.

«Вопреки требованиям закона свыше 10 постояльцев получали социальные и медицинские услуги в условиях, не отвечающих требованиям безопасности», пояснили в региональной прокуратуре.

Прокурор Красносельского района уже отправил в суд исковое заявление с требованием запретить работу пансионата.

Напомним, в России за последнее время это не первый пансионат, который оказался под угрозой закрытия из-за выявленных грубых нарушений. Ранее Роспотребнадзор принял решение остановить работу пансионата «Гераника» после того, как там произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой 12 постояльцев были госпитализированы.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
