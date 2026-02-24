«Концлагерь» для пенсионеров в Горелово закроют по требованию прокуратуры
Обложка © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге очередной пансионат попал в поле зрения правоохранителей и оказался на грани закрытия. Речь идёт об учреждении для инвалидов и пожилых людей на улице Авиационной в Горелово. Владелец приспособил под круглосуточное проживание постояльцев жилое двухэтажное здание, но были выявлены нарушения.
«Вопреки требованиям закона свыше 10 постояльцев получали социальные и медицинские услуги в условиях, не отвечающих требованиям безопасности», — пояснили в региональной прокуратуре.
Прокурор Красносельского района уже отправил в суд исковое заявление с требованием запретить работу пансионата.
Напомним, в России за последнее время это не первый пансионат, который оказался под угрозой закрытия из-за выявленных грубых нарушений. Ранее Роспотребнадзор принял решение остановить работу пансионата «Гераника» после того, как там произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой 12 постояльцев были госпитализированы.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.