Власти соседней с Россией страны заплатят жителям за экспорт угля

Все граждане Монголии получат дивиденды от экспорта угля за 2025 год — каждому достанется почти 18 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе государственного акционерного общества «Эрдэнэс Таван-толгой» (ЭТТ), крупнейшего экспортёра угля в стране.

«Совет директоров «Эрдэнэс Таван-толгой» принял решение о том, что каждый гражданин Монголии как владелец акций получит часть чистой прибыли от экспорта угля за 2025 год в размере около $18. Эти дивиденды выплатят до 30 апреля 2026 года», — говорится в резолюции по итогам совещания руководства ЭТТ.

История народного капитализма в Монголии началась в 2012 году. Тогда власти вернули в госсобственность месторождения «Таван-толгой» — группу крупнейших угольных запасов с 7 миллиардами тонн сырья, открытых советскими геологами ещё в 1950-х. Часть акций госкомпании безвозмездно распределили между 2,5 миллиона жителей. С тех пор каждый ионгольский гражданин — совладелец природных богатств и имеет право на долю прибыли.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Монголия договорились расширять и укреплять экономическое и деловое сотрудничество. Страны решили проводить совместные сессии на полях главных международных мероприятий, которые будут проходить в российских и монгольских городах.