Крупнейший в мире майнер Bitdeer продал все биткоины и попросил «не беспокоиться»

Сингапурская компания Bitdeer, крупнейший в мире майнер по общим вычислительным мощностям, продала все имевшиеся у неё биткоины. Как сообщается в отчёте за рабочую неделю, закончившуюся 20 февраля, компания реализовала 943,1 BTC из резервов и 189,8 BTC, добытых за этот период. В результате на балансе не осталось ни одной монеты.

Генеральный директор Джихан Ву прокомментировал ситуацию, отметив, что продажа «не означает, что в будущем баланс всегда будет равен нулю». В официальном заявлении Bitdeer подчеркнула, что это решение «не должно вызывать беспокойства у широкого круга участников рынка».

В компании пояснили, что полученные средства пойдут на подготовку ликвидности для возможного приобретения земельных участков. При этом добыча биткоинов продолжится, а хешрейт компании будет расти.

Продажа последовала за объявлением от 19 февраля о планах привлечь $300 млн через частное размещение облигаций. Эти деньги направят на расширение дата-центров, развитие инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений и ИИ, а также на разработку и производство оборудования для майнинга.

На фоне этих событий условия добычи криптовалюты ужесточаются: сложность майнинга за неделю выросла на 14,7%, а цена биткоина опустилась до $63 тыс. Индекс доходности Bitcoin Hashprice Index 24 февраля обновил исторический минимум — $27,48 за PH/s/день.

Bitdeer стала редким примером среди крупных компаний, полностью обнуливших резервы. Для сравнения: ближайшие конкуренты MARA Holdings держат более 53 тыс. биткоинов, Riot Platforms — около 18 тыс.

Напомним, что курс биткоина продолжает падение пятый месяц подряд — впервые с 2018 года. За сутки с 15 на 16 февраля он упал на 3%, с начала года — на 22%, от исторического максимума — на 45%. Индекс страха на крипторынке — 12 баллов из 100 («экстремальный страх»).