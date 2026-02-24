Житель Томской области оказался в колонии из-за тату с символикой «АУЕ»*

Колпашевский городской суд Томской области приговорил 34-летнего местного жителя к реальному лишению свободы за неоднократную демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с июня 2024 по ноябрь 2025 года мужчина размещал на своей странице в соцсети фотографии, на которых были запечатлены его татуировки с символикой запрещённого движения «АУЕ»*. Изображения находились в открытом доступе. Ранее подсудимый уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия, однако продолжил распространять символику. В суде он полностью признал вину.

Гособвинение настаивало на изоляции фигуранта от общества, указав на его криминальное прошлое — ранее мужчина был судим, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде. Суд согласился с доводами прокуратуры и назначил наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осуждённый лишён права управления транспортными средствами на 1 год 5 месяцев.

Ранее суд назначил административный арест 23-летней блогерше и певице из Приморья Олесе Рожковой за пропаганду экстремистской символики. Девушка разместила на своей странице во «ВКонтакте» и в Telegram-канале, насчитывающем более 146 тысяч подписчиков, фотографию букета цветов, составленного в виде аббревиатуры запрещённого движения «АУЕ»*. Снимок был сделан на фоне автомобиля, государственный номер которого также содержал соответствующие буквы.

