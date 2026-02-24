Тутберидзе в день рождения поделилась фото из Олимпийской деревни

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась эмоциями в 52-й день рождения. Она выложила в соцсети фотографию из Олимпийской деревни.

«Столько мыслей ютятся в голове. Так много о чём можно сказать. Но я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра», — подписала пост она.

На прошедшей Олимпиаде специалистка работала в штабе сборной Грузии.

В начале месяца глава WADA Витольд Банька признал, что ему «некомфортно» видеть тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Италии. При этом он подчеркнул, что юридических оснований для её отстранения нет.