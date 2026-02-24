Владимир Путин
24 февраля, 12:20

Россиянка катала мёртвого ребёнка в коляске по улицам и попалась полицейским

Полицейские задержали жительницу Дербента, катавшую по городу мёртвую дочь в коляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Linch

В Дербенте полиция задержала женщину, которая возила в коляске тело мёртвого ребёнка. Об этом сообщает Mash Gor.

Инцидент произошёл на проспекте Агасиева. Сотрудники полиции остановили женщину для проверки документов и обнаружили в коляске тело годовалой девочки. Мать заявила, что малышка умерла от голода.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге мать 9-летнего мальчика, убитого педофилом, могут лишить родительских прав. Против неё возбуждено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. У женщины осталось ещё шестеро детей. На похороны сына она приехала только перед захоронением и просила прощения у могилы.

Юрий Лысенко
