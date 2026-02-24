Россиянка катала мёртвого ребёнка в коляске по улицам и попалась полицейским

В Дербенте полиция задержала женщину, которая возила в коляске тело мёртвого ребёнка. Об этом сообщает Mash Gor.

Инцидент произошёл на проспекте Агасиева. Сотрудники полиции остановили женщину для проверки документов и обнаружили в коляске тело годовалой девочки. Мать заявила, что малышка умерла от голода.

