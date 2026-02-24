17-летний парень из Няндомы зверски убил спящую мать и спрятал тело в погребе

В городе Няндома Архангельской области задержан 17-летний подросток, подозреваемый в жестоком убийстве собственной матери. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.

Преступление было совершено в ночь на 22 февраля 2026 года. Несовершеннолетний, находясь дома, на почве личных неприязненных отношений нанёс удары ножом своей 51-летней спящей матери. После этого, желая скрыть содеянное, он спрятал тело в погреб и покинул место преступления.

Юный убийца был задержан и уже дал признательные показания. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу. Следователи и криминалисты работают над установлением всех обстоятельств произошедшего, допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы, чтобы выяснить причины и условия, толкнувшие подростка на этот шаг.

А ранее в Новосибирске 49-летний мужчина попытался заказать убийство 72-летней матери из-за личной неприязни. Как выяснили в прокуратуре, он пообещал знакомому построить дом в обмен на расправу — даже купил для этого телефон, снял жильё и выдал нож. Но потенциальный киллер в последний момент струхнул: сначала настучал будущей жертве, а потом и в полицию.