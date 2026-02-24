Николай Басков — о личной жизни: «Сердце всегда занято, но не глубоко»

Народный артист России Николай Басков признался, что его сердце всегда занято. Однако подробностей личной жизни певец раскрывать не стал.

«У меня всё прекрасно. У меня сердце всегда занято, но не глубоко», — цитирует Баскова сайт MK.ru.

Он также отметил, что знаменитостям часто трудно найти взаимопонимание: не каждый может встретить партнёра, готового поддерживать во всём. При этом музыкант привёл примеры счастливых семейных пар среди коллег: покойного Иосифа Кобзона с супругой Нелли и Льва Лещенко с женой Ириной.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что уже 25 лет поддерживает близкие дружеские отношения с Николаем Басковым. По его словам, это, вероятно, единственный пример такой длительной и крепкой дружбы между артистами, который он может привести из своей карьеры.