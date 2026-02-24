Тайвань — точка катастрофы: Вторжение Китая может парализовать США и обвалить рынки

Зависимость США от тайваньских микрочипов становится стратегической угрозой. Если Китай решится на блокаду или военную операцию против острова, поставки полупроводников в Америку могут остановиться — и это способно обрушить технологическую отрасль и ударить по всей мировой экономике. К таким выводам привело расследование The New York Times.

Сегодня Тайвань производит около 90% самых современных чипов в мире. Они используются в смартфонах, ноутбуках и центрах обработки данных, обеспечивающих работу искусственного интеллекта. По сути, речь идёт о фундаменте всей цифровой экономики.

В Вашингтоне уже несколько лет предупреждают крупнейшие компании — Apple, AMD, Qualcomm и другие — о рисках возможного конфликта. Чиновники указывали, что блокада острова «может поставить на колени» американский техсектор. Однако бизнес не спешил переносить производство.

Министр финансов США Скотт Бессент недавно заявил: «Самая большая угроза для мировой экономики, самая крупная единичная точка отказа заключается в том, что 97% высокотехнологичных чипов производятся на Тайване». Он добавил: «Если этот остров будет блокирован или эти производственные мощности будут уничтожены, это станет экономическим апокалипсисом».

По оценке конфиденциального отчета Semiconductor Industry Association, прекращение поставок чипов с Тайваня приведёт к крупнейшему кризису со времен Великой депрессии. ВВП США может сократиться на 11%, Китая — на 16%. Потери мировой экономики оцениваются более чем в $10 трлн.

Администрации двух президентов пытались изменить ситуацию. Экс-лидер США Джо Байден продвигал закон CHIPS Act с субсидиями на $50 млрд для строительства заводов в США. Нынешний же президент Дональд Трамп сделал ставку на тарифное давление, угрожая высокими пошлинами компаниям, которые не перенесут производство в Америку.

Часть компаний всё же начала инвестировать в новые заводы в Аризоне. Тайваньская TSMC объявила о вложениях более $100 млрд и строительстве дополнительных фабрик. Nvidia и Apple пообещали нарастить закупки американских чипов.

Однако даже к 2030 году доля США в мировом производстве полупроводников может остаться на уровне около 10%. Проблема в том, что чипы, произведенные в Америке, обходятся более чем на 25% дороже, а ключевые технологические процессы по-прежнему сосредоточены на Тайване.

Военные аналитики считают, что Китай может быть готов к силовому сценарию уже к 2027 году. И хотя прямое вторжение остается гипотетическим, сама концентрация производства в одной точке делает мировую экономику уязвимой.

Даже первые чипы искусственного интеллекта, произведённые в США, пока не могут обходиться без Тайваня: финальная стадия упаковки и сборки всё ещё выполняется на острове.

Фактически, Тайвань стал критическим узлом глобальной системы. И если этот узел будет разорван, последствия окажутся далеко за пределами Азии — они затронут фондовые рынки, технологические компании и экономический рост по всему миру.

