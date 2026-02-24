В Совете Федерации открылась выставка работ победителей конкурса «Время смыслов»

В Совете Федерации открылась выставка работ лауреатов и победителей первого сезона конкурса современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова «Время смыслов». Она приурочена ко Дню защитника Отечества.

В экспозиции представлены работы участников первого и второго сезонов конкурса в номинациях: «СВОи», «Наша Победа» и «Россия — это красиво». Выставка посвящена теме служения Отечеству, мужества, памяти, а также долга, патриотизма и нравственных ценностей. Конкурс «Время смыслов» назван именем командира добровольческого отряда «Тигр», Героя России Сергея Ефремова, погибшего при освобождении Курской области 2 февраля 2025 года, и направлен на продвижение традиционных ценностей через визуальное искусство.

Выставка работ победителей конкурса «Время смыслов». Фото © Совет Федерации

«Россия в XXI веке — страна, принявшая вызов борьбы за суверенный путь развития, нация, обретающая новое качество сплочения и осознания себя. Плакатное искусство — одна из наиболее востребованных форм быстрого и эмоционального выражения смыслов, образов современности. Инициатива дальневосточников чрезвычайно актуальна и востребована в обществе. Новые вызовы, новое время, наши герои — всё это и есть фундамент конкурса «Время смыслов», — заявил на открытии первый заместитель председателя комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, член жюри конкурса Сергей Перминов.

«Конкурс современного плакатного искусства «Время смыслов» охватил участников по всей стране и даже за рубежом. Можно сказать, что он уже помогает укреплять наши традиционные ценности. Языком современного плаката авторы осмысляют темы любви, служения стране, долга, памяти — важные столпы, на которых держится государство. Символично, что плакаты авторов представлены в Совете Федерации ко Дню защитника Отечества: художественное высказывание становится частью общественного разговора о патриотизме и ответственности», — сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

«О наших ценностях важно говорить универсальным языком, понятным всем возрастам. Плакат проверен временем как самый эффективный способ донесения смыслов. От вековой давности «Окон РОСТА» и до популярных сейчас в Интернете «мотиваторов» и «демотиваторов» — Россия имеет огромный опыт наглядной агитации. Плакаты конкурса «Время смыслов» находят отклик у разных людей, и это подтверждает факт, что у плаката есть не только великое прошлое, но и будущее», — заявил председатель жюри конкурса «Время смыслов», писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

«Плакатное искусство готово внести свой вклад в развитие страны, визуализировать смыслы стратегических задач для общества», — сказал организатор конкурса, генеральный директор АСК «Форвард» Михаил Ковалев.

«Актуальность и масштаб интереса к конкурсу выражен в тысячах участников. Творческое сообщество вдохновляет идея, что плакаты могут стать широко распространённым инструментом выражения важнейших для людей ценностей», — добавила организатор конкурса, заместитель генерального директора АСК «Форвард» Роза Абдулина.

