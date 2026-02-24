Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 13:33

Студент РГГУ погиб от удара током от электрогитары, готовясь к концерту в университете

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

23-летний студент РГГУ погиб от удара током во время подготовки к концерту в актовом зале университета. Денис был бас-гитаристом вузовского ансамбля.

По данным Mash, парень пришёл на саундчек, подключил инструмент — всё работало исправно. Когда музыканты начали играть, он взял гитару, внезапно задёргался и упал без сознания. Студента экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось — он умер, не приходя в себя.

Причиной трагедии могло стать пересечение сигнального шнура с проводами питания электроусилителей или неправильное заземление кабеля гитары. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Беременная россиянка чуть не потеряла ребёнка из-за удара током от фена
Беременная россиянка чуть не потеряла ребёнка из-за удара током от фена

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье 14-летняя девочка едва не погибла в ванной из-за желания продолжить смотреть TikTok. У телефона села батарея, и школьница подключила его к пауэрбанку прямо в воде. Её ударило током. Родители услышали крик, вбежали и вытащили дочь из воды без сознания — телефон так и остался лежать у неё на груди.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar