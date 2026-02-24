Студент РГГУ погиб от удара током от электрогитары, готовясь к концерту в университете

23-летний студент РГГУ погиб от удара током во время подготовки к концерту в актовом зале университета. Денис был бас-гитаристом вузовского ансамбля.

По данным Mash, парень пришёл на саундчек, подключил инструмент — всё работало исправно. Когда музыканты начали играть, он взял гитару, внезапно задёргался и упал без сознания. Студента экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось — он умер, не приходя в себя.

Причиной трагедии могло стать пересечение сигнального шнура с проводами питания электроусилителей или неправильное заземление кабеля гитары. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье 14-летняя девочка едва не погибла в ванной из-за желания продолжить смотреть TikTok. У телефона села батарея, и школьница подключила его к пауэрбанку прямо в воде. Её ударило током. Родители услышали крик, вбежали и вытащили дочь из воды без сознания — телефон так и остался лежать у неё на груди.