Антидепрессанты могут включить в список бесплатных лекарств по ОМС

В России предложили расширить программу лекарственного обеспечения по ОМС и предоставлять антидепрессанты бесплатно или с частичной оплатой гражданам, испытывающим финансовые трудности. Предложение министру здравоохранения Михаилу Мурашко направили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице-спикер Владислав Даванков.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность расширения лекарственного обеспечения по системе ОМС и включения антидепрессантов, назначаемых по медицинским показаниям при амбулаторном лечении депрессивных расстройств, в перечень препаратов, предоставляемых гражданам, которые имеют финансовые трудности для их приобретения, бесплатно либо с частичной оплатой», — сказано в документе, который имеется в распоряжении РИА «Новости».

По мнению авторов инициативы, своевременная терапия депрессии поможет быстрее вернуть людей к полноценной трудовой деятельности и повысить качество их жизни. Парламентарии подчеркнули, что с учётом широкой распространённости депрессивных расстройств даже частичное субсидирование лечения может дать значительный социальный эффект и в долгосрочной перспективе снизить нагрузку на систему здравоохранения.

