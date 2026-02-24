Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 13:18

Антидепрессанты могут включить в список бесплатных лекарств по ОМС

Обложка © Getty Images / andresr

Обложка © Getty Images / andresr

В России предложили расширить программу лекарственного обеспечения по ОМС и предоставлять антидепрессанты бесплатно или с частичной оплатой гражданам, испытывающим финансовые трудности. Предложение министру здравоохранения Михаилу Мурашко направили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице-спикер Владислав Даванков.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность расширения лекарственного обеспечения по системе ОМС и включения антидепрессантов, назначаемых по медицинским показаниям при амбулаторном лечении депрессивных расстройств, в перечень препаратов, предоставляемых гражданам, которые имеют финансовые трудности для их приобретения, бесплатно либо с частичной оплатой»,сказано в документе, который имеется в распоряжении РИА «Новости».

По мнению авторов инициативы, своевременная терапия депрессии поможет быстрее вернуть людей к полноценной трудовой деятельности и повысить качество их жизни. Парламентарии подчеркнули, что с учётом широкой распространённости депрессивных расстройств даже частичное субсидирование лечения может дать значительный социальный эффект и в долгосрочной перспективе снизить нагрузку на систему здравоохранения.

В России начали выделять больше денег на лечение одного человека по ОМС
В России начали выделять больше денег на лечение одного человека по ОМС

Ранее россиянам рассказали, как получить медицинскую помощь по полису ОМС в частной клинике. Юрист напомнил, что такие организации обязаны предоставлять услуги по обычному полису.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar