В Кемерово объявлен режим «чёрного неба» до 27 февраля

В административном центре Кузбасса введён режим неблагоприятных метеорологических условий, известный в народе как «чёрное небо». Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона.

«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Режим действует в Кемерово с 18:00 (14:00 мск) 24 февраля до 18:00 (14:00 мск) 27 февраля 2026 года. В период НМУ предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ, чтобы минимизировать влияние на здоровье жителей.

А ранее режим «чёрного неба» вводили в Красноярске. Замминистра экологии Юлия Гуменюк предупредила жителей о высоком уровне загрязнения воздуха и посоветовала реже выходить на улицу. В этом году экологические качели уже не раз настигали Красноярск и другие города региона.