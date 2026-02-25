С 25 февраля появятся новые факторы влияния на рубль. Каким будет курс доллара на следующей неделе Оглавление От чего будет зависеть курс доллара на следующей неделе Прогноз курса доллара на следующую неделю На этой неделе появятся факторы, которые отразятся на курсе доллара после 2 марта. Экономисты рассказали, как они скажутся на валюте. Каким будет курс рубля на следующей неделе? 24 февраля, 21:20 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

От чего будет зависеть курс доллара на следующей неделе

Налоговый период 27 февраля создаст локальное напряжение в пользу рубля — экспортёрам нужна ликвидность, и они её обеспечат. Но считать это драйвером для нового укрепления было бы ошибкой. Такое мнение высказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Мы видим, что фундаментальная картина меняется: сокращение профицита торгового баланса (в январе он упал до многолетних минимумов) — это тот самый звоночек, который многие предпочитают не замечать на фоне геополитических надежд. Главное событие предстоящей недели, на мой взгляд, — это не столько внутренние выплаты, сколько публикация блока макростатистики в среду и сигналы из-за океана. 25 февраля Росстат даст цифры по промпроизводству за январь. Если они совпадут с прогнозами (около 3,7% роста), рынок получит подтверждение: экономика работает стабильно, без сбоев. Это успокоит тех, кто ждёт второй волны кризиса, — отметил Денис Астафьев.

А вот данные из США по индексам доверия и ценам производителей, по его оценкам, могут добавить волатильности доллару на глобальном рынке. Но для нас это скорее фоновый шум.

— Поддержку национальной валюте продолжает оказывать завершение налогового периода, традиционно повышающее предложение иностранной валюты со стороны экспортёров. Дополнительным фактором выступает устойчивый профицит торгового баланса: декабрьские данные показали его рост с 6 млрд до 10 млрд долларов, несмотря на сохраняющееся санкционное давление. Это свидетельствует о сохранении притока экспортной выручки в страну, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Он добавил, что сдерживающее влияние на спрос на валюту по-прежнему оказывает высокая ключевая ставка Банка России, которая охлаждает импорт и, соответственно, снижает потребность бизнеса в покупке иностранной валюты. В этих условиях рубль сохраняет фундаментальную устойчивость и остаётся привлекательным для инвесторов в сегменте рублёвых инструментов.

Важнейшими факторами, которые способны влиять на рубль в течение недели, станут геополитические события и международная макроэкономическая статистика. Внимание инвесторов будет сосредоточено на заявлениях по санкционной политике Евросоюза, результатах глобальных переговоров и данных по рынку труда США, которые традиционно оказывают давление на мировые валютные курсы. Такое сочетание внешних сигналов может поддерживать повышенную волатильность и определять краткосрочные колебания рубля. Об этом рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук.

— Кроме внешних факторов, внутренние экономические условия также остаются важны. Сокращение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке может снижать поддержку рублю. В целом, сочетание внешних новостей и внутренней статистики будет определять направление движения рубля в ближайшие дни, и крупные участники рынка будут стремиться адаптировать позиции под новые данные, — добавила Елена Марчук.

Прогноз курса доллара на следующую неделю

Денис Астафьев считает, что на следующей неделе рубль остаётся в зоне комфорта: доллар — 76–79 рублей, евро — 89–93, юань — 11–11,5. Слишком крепкий рубль сейчас не нужен ни бюджету, ни промышленности, и рынок это чувствует.

— По нашим прогнозам, следующую неделю можно будет охарактеризовать как некий период ожидания. Рубль, скорее всего, продолжит движение в режиме относительной стабильности без резких скачков. Базовый диапазон по доллару будет находиться в коридоре 76–79 рублей, по евро — 89–92, юаню — 10,9–11,4 при отсутствии неожиданных новостей, — рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По её словам, рынок продолжит балансировать между внутренними и внешними факторами. Так, интерес к национальной валюте продолжает формировать остающаяся жёсткой политика Банка России. Кроме того, существенную поддержку по-прежнему оказывают экспортная выручка и относительно высокие цены на нефть. Геополитическая напряжённость вокруг Ближнего Востока удерживает в нефтяных ценах премию за риск возможных перебоев поставок энергоресурсов. Пока конфликт не переходит в острую фазу, рынок воспринимает его как фактор поддержки сырьевых котировок.

Гаянэ Замалеева добавила, что косвенным фактором остаётся ослабление доллара на мировом рынке, которое снижает общее давление на валюты развивающихся стран.

Александр Шнейдерман считает, что к началу весны возможно умеренное ослабление национальной валюты по мере постепенного восстановления импортной активности и снижения эффекта налогового периода. По базовому сценарию, колебания курса доллара ожидаются в диапазоне 74,5–79,5 рубля, евро — 88–93, юаня — 10,7–11,4.

— Ждать резкого обвала или нового укрепления до 75 не стоит, рынок уже вошёл в более предсказуемую фазу. Думаю, доллар будет в диапазоне 76–79 рублей, евро — 89–93, а юань — около 11–11,3 рубля. Это комфортный коридор, который устроит и экспортёров, и бюджет, и простых людей, планирующих свои расходы, — считает основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

В финансовом маркетплейсе Сравни.ру считают, что, согласно базовому сценарию, предполагающему сохранение текущей геополитической обстановки, в начале марта рубль продолжит торговаться в установившихся диапазонах 74–80 за доллар, 10,7–11,5 за юань и 87–95 за евро.

Авторы Нина Важдаева