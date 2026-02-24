Владимир Путин
24 февраля, 15:16

Мэр Саратова Исаев займёт должность вице-губернатора региона

Роман Бусаргин и Михаил Исаев. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

В правительстве Саратовской области произойдёт значительная перестановка: должность вице-губернатора вместо Михаила Орлова займёт мэр Саратова Михаил Исаев. Об этом объявил руководитель региона Роман Бусаргин.

«Считаю, что это самый подготовленный в регионе человек для такой серьёзной должности», заявил губернатор.

Также Бусаргин отметил большой опыт работы Исаева на различных муниципальных и региональных должностях. Только мэром Саратова он становился дважды за последние десять лет.

Прежний вице-губернатор Михаил Орлов уволился по собственному желанию и продолжит работу в должности советника губернатора и займётся реформированием системы образования в регионе. Он занимал пост вице-губернатора с февраля 2025 года, до этого был замом председателя облправительства и региональным министром образования.

Мэром Саратова станет руководитель администрации Ленинского района Игорь Молчанов.

Неделей ранее объявил об отставке глава Череповца Роман Маслов. Он покидает пост ради работы в Заксобрании области, но обещает продолжать помогать городу. По данным СМИ, 37-летний Маслов может стать сенатором, сменив вице-спикера Юрия Воробьёва.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

