24 февраля, 16:50

«Армия» роботов показала шоу боевых искусств у Храма Неба в Пекине

Обложка © Weibo / Unitree Robotics

В Пекине примерно 50 человекоподобных роботов компании Unitree Robotics устроили шоу на площади перед Храмом Неба. Гуманоиды синхронно показали элементы боевых искусств. Видео публикует разработчик в своём аккаунте в соцсети Weibo.

Роботы показали боевое искусство перед Храмом Неба в Пекине. Видео © Weibo / Unitree Robotics

Роботы имитируют удары, делают сложные повороты в воздухе и демонстрируют удивительную ловкость и изворотливость. Видео уже набрало более 130 тысяч просмотров и почти 2 тысячи лайков. Ролик помечен фразой: «Реальная съёмка, не искусственный интеллект». Однако в комментариях нашлись скептики, которые не поверили в правдивость «танцев» роботов. По их мнению, это фейковая демонстрация, цель которой сделать рекламу роботам-гуманоидам.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Соединённые Штаты могут потерять технологическое лидерство на мировой арене, уступив позицию Китаю. Для предотвращения подобного США необходимы «прорывные инновации».

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
