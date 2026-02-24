«Армия» роботов показала шоу боевых искусств у Храма Неба в Пекине

Роботы имитируют удары, делают сложные повороты в воздухе и демонстрируют удивительную ловкость и изворотливость. Видео уже набрало более 130 тысяч просмотров и почти 2 тысячи лайков. Ролик помечен фразой: «Реальная съёмка, не искусственный интеллект». Однако в комментариях нашлись скептики, которые не поверили в правдивость «танцев» роботов. По их мнению, это фейковая демонстрация, цель которой сделать рекламу роботам-гуманоидам.