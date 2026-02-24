Вооружённые силы США задержали танкер Bertha, находящийся под американскими санкциями. Перехват произошёл ночью 24 февраля в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС Штатов. Об этом говорится в опубликованном в X сообщении Пентагона.

Там уточняют, что высадка на судно американских военных произошла «без инцидентов», хотя танкер и «попытался скрыться». Штаты считают, что Bertha «действовала в нарушение установленного президентом Трампом карантина для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне».