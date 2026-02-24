Владимир Путин
24 февраля, 17:35

Захарова вспомнила про прошлое фон дер Ляйен и спросила её про «членство»

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что «Украина уже на пути к членству в ЕС». Дипломат обратила внимание на неоднозначность формулировки, учитывая медицинское прошлое фон дер Ляйен.

«Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство», — написала Захарова у себя в телеграм-канале.

Ранее в Венгрии призывы ЕС о принятии Украины в объединение сочли безумием. Там убеждены, что Украина — самое коррумпированное государство, воюющее против братского славянского народа.

