В Египте нашли неизвестный некрополь эпохи Великих пирамид

Египетские археологи сделали важное открытие в районе Куббет-эль-Хава, напротив Асуана. Там обнаружен ранее неизвестный погребальный комплекс, возраст которого относится ко времени строительства Великих пирамид Гизы — эпохе Древнего царства (около 2686–2181 годов до н. э.), пишет State Information Service (SIS).

Некрополь расположен на западном берегу Нила и представляет собой группу скальных гробниц и погребальных шахт. Раскопки показали, что это место использовалось на протяжении многих веков: первоначальные камеры позднее расширялись и приспосабливались для новых захоронений, в том числе в эпоху Среднего царства. Такая практика характерна для Египта, однако здесь ученых поразила плотность и длительность использования комплекса.

Самыми ценными находками стали две погребальные камеры, где обнаружено около 160 керамических сосудов различных форм и размеров. Многие из них прекрасно сохранились. Предположительно, часть сосудов использовалась для хранения жидкостей и зерна — ритуальных запасов, сопровождавших умерших в загробный мир.

Особый интерес для исследователей представляют надписи, нанесённые на поверхность сосудов иератическим письмом. Их расшифровка может пролить свет на историю некрополя, состав захоронений и погребальные практики разных эпох. В настоящий момент египетские специалисты приступили к этапу детальной фиксации и научного описания находок.

