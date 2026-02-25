Воробьи пристрастились к картошке фри и рискуют нахохлиться от ожирения

Городские воробьи начали страдать от ожирения из-за питания рядом с точками быстрого питания. Об этом РИА «Новости» рассказала учёный секретарь Института проблем экологии и эволюции РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

«Многие городские звери и птицы кормятся возле точек быстрого питания. Воробьи теперь способны переваривать быстрые углеводы, и, вероятно, другие виды тоже. В результате в городской среде они начинают набирать вес», — пояснила биолог.

По словам Феоктистовой, как и у людей, это негативно сказывается на здоровье пернатых. При увеличении массы тела меняется гормональный фон, в том числе в сторону ухудшения репродуктивных показателей. Проблемы, с которыми сталкиваются люди в мегаполисах, во многом схожи с трудностями животных и птиц: это нарушение сна из-за светового загрязнения и изменение обмена веществ. При этом в городе пернатым легче выживать, поскольку здесь меньше хищников.

По словам учёных, всё больше видов животных и птиц демонстрируют способность адаптироваться к урбанизированной среде.

Ранее стало известно, что около 45 миллионов воробьёв населяют территорию России. Интересно, что в европейской части страны популяции домового и полевого воробьёв примерно равны — около 20 миллионов каждого вида. За Уралом, по предварительным оценкам, обитает ещё по два-три миллиона птиц.