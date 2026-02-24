Россиянка получила 18 лет за госизмену и подготовку теракта

Жительницу Санкт-Петербурга Анастасию Донову приговорили к 18 годам лишения свободы за подготовку теракта и государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

В 2024 году Донова вместе с подругой вышла на связь с представителем украинской разведки. Куратор поручил им приехать в Ростов-на-Дону, где женщины следили за офицерами ВС РФ и должностным лицом Луганской Народной Республики.

Позже куратор приказал им изготовить взрывное устройство. В январе 2025 года Донова купила все необходимые компоненты и хранила их у себя.

Суд приговорил россиянку к 18 годам в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей. Её осудили по четырём статьям УК РФ — за покушение на изготовление взрывчатки, незаконные действия с взрывчатыми веществами, приготовление к теракту и государственную измену.

Ранее жителя Мурманской области приговорили к 12 годам за госизмену в пользу Украины. Мужчина собирал данные о дислокации российских военных объектов в регионе. Он планировал передать эту информацию сотруднику украинской разведки через мессенджер.