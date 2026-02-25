Владимир Путин
24 февраля, 21:19

Дебютант ММА Синещук сломал ногу, празднуя победу на турнире в Краснодаре

На турнире «Южный Рубеж» в Краснодаре дебютант ММА Александр Синещук ярко ворвался в клетку – и так же ярко из неё вышел. Спортсмен одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Раулем Уазировым, но уже через несколько секунд оказался на настиле с тяжёлой травмой.

Боец Синещук сломал ногу после победы на турнире в Краснодаре. Видео © Telegram / Мутко против

Представитель команды «Безумие и отвага» решил эффектно отпраздновать успех: взобрался на ограждение октагона и попытался исполнить сальто назад. Приземление вышло жёстким – нога бойца неестественно выгнулась. Момент попал в прямой эфир и мгновенно разлетелся по соцсетям.

Позже Синещук сообщил, что травма оказалась не критичной: врачи вправили ногу и наложили гипс. Сейчас спортсмен передвигается на костылях и уверяет, что в следующий раз обойдётся без акробатики.

Синещук – чемпион России по всестилевой борьбе и победитель краевых турниров по ММА и грэпплингу. Однако дебют в профессиональных смешанных единоборствах он запомнит не только победой.

Ранее Life.ru писал, что российский боец Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в лёгком весе, задушив британца Альфи Дэвиса в третьем раунде турнира в Дубае. Для Нурмагомедова эта победа стала 21-й подряд.

Обложка © Telegram / Мутко против

Юния Ларсон
