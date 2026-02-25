Дебютант ММА Синещук сломал ногу, празднуя победу на турнире в Краснодаре

На турнире «Южный Рубеж» в Краснодаре дебютант ММА Александр Синещук ярко ворвался в клетку – и так же ярко из неё вышел. Спортсмен одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Раулем Уазировым, но уже через несколько секунд оказался на настиле с тяжёлой травмой.

Представитель команды «Безумие и отвага» решил эффектно отпраздновать успех: взобрался на ограждение октагона и попытался исполнить сальто назад. Приземление вышло жёстким – нога бойца неестественно выгнулась. Момент попал в прямой эфир и мгновенно разлетелся по соцсетям.

Позже Синещук сообщил, что травма оказалась не критичной: врачи вправили ногу и наложили гипс. Сейчас спортсмен передвигается на костылях и уверяет, что в следующий раз обойдётся без акробатики.

Синещук – чемпион России по всестилевой борьбе и победитель краевых турниров по ММА и грэпплингу. Однако дебют в профессиональных смешанных единоборствах он запомнит не только победой.

