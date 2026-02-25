Король Норвегии Харальд V госпитализирован на Тенерифе из-за инфекции

89-летний король Норвегии Харальд V был экстренно госпитализирован в больницу на Тенерифе. Причиной стали инфекция и обезвоживание, сообщили представители Королевского дома.

В настоящее время состояние монарха оценивается как удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей, которые оказывают ему необходимое лечение.

Ранее Life.ru писал, что норвежская королевская семья переживает глубокий кризис из-за скандала вокруг кронпринцессы Метте-Марит — вскрылись её связи с Джеффри Эпштейном. Ситуацию осложняют обвинения в изнасиловании, выдвинутые против её сына.