Король Норвегии Харальд V госпитализирован на Тенерифе из-за инфекции
Король Норвегии Харальд V. Обложка © ТАСС / AP / Francisco Seco
89-летний король Норвегии Харальд V был экстренно госпитализирован в больницу на Тенерифе. Причиной стали инфекция и обезвоживание, сообщили представители Королевского дома.
В настоящее время состояние монарха оценивается как удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей, которые оказывают ему необходимое лечение.
Ранее Life.ru писал, что норвежская королевская семья переживает глубокий кризис из-за скандала вокруг кронпринцессы Метте-Марит — вскрылись её связи с Джеффри Эпштейном. Ситуацию осложняют обвинения в изнасиловании, выдвинутые против её сына.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.