Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 02:00

Сахар без сладкого: 7 скрытых причин, повышающих глюкозу в крови

Эндокринолог перечислил скрытые причины повышенного сахара в крови

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Высокий уровень сахара в крови далеко не всегда связан с употреблением сладостей. Врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов в беседе с Life.ru пояснил, что даже при полном отказе от сахара показатели глюкозы могут оставаться повышенными по целому ряду причин.

По словам специалиста, на уровень сахара влияет хронический стресс и сильные эмоциональные переживания, которые сопровождаются выбросом кортизола и адреналина. Эти гормоны стимулируют высвобождение глюкозы из печени, поэтому её концентрация в крови может оставаться высокой даже без приёма пищи.

Ещё одна распространённая причина — малоподвижный образ жизни. При недостатке физической активности мышцы хуже используют глюкозу. Инсулин не справляется с нагрузкой, и уровень сахара остаётся повышенным, даже если человек не употребляет сладкое.

Отдельную роль играет несбалансированное питание. Жёсткие диеты или неправильно составленный рацион могут включать большое количество продуктов с быстрыми углеводами — белый хлеб, хлебцы, выпечку, полуфабрикаты. Они вызывают резкие скачки глюкозы, даже если не содержат очевидного сахара.

Эшкин Мурадов

Врач-эндокринолог сети клиник «Семейная»

Кардиолог назвала главного «убийцу» сердца
Кардиолог назвала главного «убийцу» сердца

Печень играет ключевую роль в регуляции уровня глюкозы. При жировом гепатозе, циррозе и других заболеваниях её способность контролировать обмен сахара нарушается, что приводит к повышению показателей независимо от рациона.

Кроме того, сбои в работе щитовидной железы, надпочечников и другие эндокринные нарушения могут снижать чувствительность тканей к инсулину и изменять обмен веществ, провоцируя рост уровня глюкозы.

Некоторые лекарственные препараты, включая глюкокортикостероиды и средства для лечения психических расстройств, также способны повышать сахар в крови, вызывая инсулинорезистентность. Нарушение состава кишечной микрофлоры влияет не только на пищеварение, но и на метаболические процессы, что тоже может способствовать повышению глюкозы.

«Важно учитывать стресс, образ жизни, питание, состояние внутренних органов и гормональный фон. Понимание причин позволяет вовремя обратиться к врачу для диагностики и корректировки состояния», — заключил специалист.

Названы болезни, с которыми не возьмут в армию в 2026 году
Названы болезни, с которыми не возьмут в армию в 2026 году

Ранее Life.ru писал, что человеческое сердце — уникальный автономный двигатель, который невозможно временно заменить или «поставить на паузу», как это делают с почками или печенью. По словам экспертов, именно сердечно-сосудистые патологии остаются главной угрозой в XXI веке, становясь причиной каждой третьей смерти в мире.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar