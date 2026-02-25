Сахар без сладкого: 7 скрытых причин, повышающих глюкозу в крови

Высокий уровень сахара в крови далеко не всегда связан с употреблением сладостей. Врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов в беседе с Life.ru пояснил, что даже при полном отказе от сахара показатели глюкозы могут оставаться повышенными по целому ряду причин.

По словам специалиста, на уровень сахара влияет хронический стресс и сильные эмоциональные переживания, которые сопровождаются выбросом кортизола и адреналина. Эти гормоны стимулируют высвобождение глюкозы из печени, поэтому её концентрация в крови может оставаться высокой даже без приёма пищи.

Ещё одна распространённая причина — малоподвижный образ жизни. При недостатке физической активности мышцы хуже используют глюкозу. Инсулин не справляется с нагрузкой, и уровень сахара остаётся повышенным, даже если человек не употребляет сладкое.

Отдельную роль играет несбалансированное питание. Жёсткие диеты или неправильно составленный рацион могут включать большое количество продуктов с быстрыми углеводами — белый хлеб, хлебцы, выпечку, полуфабрикаты. Они вызывают резкие скачки глюкозы, даже если не содержат очевидного сахара. Эшкин Мурадов Врач-эндокринолог сети клиник «Семейная»

Печень играет ключевую роль в регуляции уровня глюкозы. При жировом гепатозе, циррозе и других заболеваниях её способность контролировать обмен сахара нарушается, что приводит к повышению показателей независимо от рациона.

Кроме того, сбои в работе щитовидной железы, надпочечников и другие эндокринные нарушения могут снижать чувствительность тканей к инсулину и изменять обмен веществ, провоцируя рост уровня глюкозы.

Некоторые лекарственные препараты, включая глюкокортикостероиды и средства для лечения психических расстройств, также способны повышать сахар в крови, вызывая инсулинорезистентность. Нарушение состава кишечной микрофлоры влияет не только на пищеварение, но и на метаболические процессы, что тоже может способствовать повышению глюкозы.

«Важно учитывать стресс, образ жизни, питание, состояние внутренних органов и гормональный фон. Понимание причин позволяет вовремя обратиться к врачу для диагностики и корректировки состояния», — заключил специалист.

