25 февраля, 04:18

Растущий интерес к Арктике охарактеризовали термином FOMO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrij Vatsyk

Мэр норвежского города Лонгйир на Шпицбергене Терйе Ауневик в интервью «Известиям» объяснил растущий интерес государств к Арктике термином FOMO — синдромом упущенной выгоды. Этот психологический феномен, впервые описанный в 2004 году писателем Патриком Макгиннисом, описывает страх человека пропустить что-то важное или выгодное.

По словам Ауневика, сейчас всё больше неарктических государств пытаются найти свою «точку входа» в регион. Он предположил, что это во многом связано с любопытством и желанием не оказаться в стороне от возможных ресурсных и экономических перспектив Арктики.

«Наибольшая угроза со времён холодной войны»: Британия резко высказалась о России в Арктике
Ранее сообщалось, что несколько стран НАТО, включая США, Францию и Великобританию, проведут масштабные военные учения в Норвегии, направленные на отработку возможных операций против России в Арктике. Манёвры Cold Response запланированы на март и пройдут на севере Норвегии.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
