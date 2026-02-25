Ветеринары назвали истинную причину дрожи у мелких пород собак

Маленькие собаки, такие как чихуахуа, действительно дрожат чаще крупных, но холод — лишь одна из причин. Об этом пишет журнал Popular Science со ссылкой на ветеринаров.

По словам Карло Сиракузы из Пенсильванского университета, мелкие породы теряют тепло быстрее из-за высокого соотношения площади поверхности к массе тела. Они рассеивают много тепла и вынуждены тратить больше энергии на его сохранение. Как пояснил профессор Джон Спикман, мелкие собаки расходуют на 60% больше энергии на грамм ткани, чем крупные.

Кроме того, мелкие питомцы находятся ближе к полу, где скапливается холодный воздух. Температура, комфортная для человека, может быть для них низкой. Согласно стандартам, для карликовых пород она не должна опускаться ниже +10°C.

Однако дрожь может быть вызвана и другими факторами. Среди них — неврологические проблемы, побочные эффекты лекарств и так называемый синдром идиопатического генерализованного тремора, характерный для мальтийских болонок и вест-хайленд-уайт-терьеров. Ещё одна причина — стресс: маленьких собак чаще берут на руки, игнорируя их сигналы тревоги, что вызывает выброс гормонов и мышечные сокращения.

Специалисты советуют: если собака дрожит в спокойной обстановке, её нужно согреть. Если дрожь не проходит, следует обратиться к ветеринару.