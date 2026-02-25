Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 04:49

Билл Гейтс признался в романах с русскими женщинами во время брака

Билл Гейтс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Билл Гейтс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Основатель Microsoft Билл Гейтс публично извинился перед сотрудниками своего благотворительного фонда за связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном и признал, что, будучи женатым, крутил романы на стороне, в том числе с русскими женщинами. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Миллиардер подчеркнул, что «не делал ничего противозаконного», однако назвал огромной ошибкой общение с Эпштейном. Гейтс признал, что у него были отношения с русской профессиональной бриджисткой и с русским ядерным физиком.

Публикация финального архива материалов по делу Эпштейна 30 января пролила свет на новые детали. В документах, обнародованных Минюстом США, содержатся сведения о попытках Гейтса скрыть интимные связи, а также упоминания о применении медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.

Сам Гейтс настаивает, что не участвовал в преступлениях Эпштейна, однако признаёт, что его действия нанесли репутационный ущерб фонду.

Дмитриев: Фонд Гейтса продвигал плохие вакцины в ущерб эффективным аналогам
Дмитриев: Фонд Гейтса продвигал плохие вакцины в ущерб эффективным аналогам

Ранее Life.ru писал, что Эпштейн якобы шантажировал Гейтса связью с уроженкой Тольятти Людмилой Антоновой. Девушка сделала карьеру в бридже, переехала в США и даже открыла собственный клуб, а в Сети сохранились её фото с миллиардером. Источники утверждали, что именно эта история могла стать одним из рычагов давления на основателя Microsoft.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Джеффри Эпштейн
  • Файлы Эпштейна
  • Билл Гейтс
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar