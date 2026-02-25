Владимир Путин
25 февраля, 05:17

Польша, Прибалтика и Украина пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Польша, Прибалтика и Украина вместе с белорусской оппозицией планировали сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии, сообщил РИА «Новости» источник. По его словам, координация действий обсуждалась ещё в прошлом году на оппозиционных мероприятиях.

Ставка делалась на информационную кампанию и создание медийного фона, от которого у западных союзников Украины появится ощущение «эскалации». Инициаторы рассчитывали вызвать у администрации США негативную реакцию в адрес Белоруссии и России.

В Белоруссии определились с районами боевого патрулирования «Орешника»

Напомним, что 30 декабря 2025 года ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Республике Беларусь. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, на территории его страны могут развернуть около 10 таких ракет.

Главные решения мировых лидеров, международная дипломатия и важнейшие геополитические новости — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Белоруссия
  • Польша
  • Прибалтика
  • Украина
  • «Орешник» (ракета)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
