Минздрав предложил реформу детской медицины в России

Минздрав России предложил внести изменения в систему оказания первичной медицинской помощи детям и перераспределение функций между медорганизациями. Согласно проекту приказа, учреждения, оказывающие помощь по профилю «педиатрия», предлагается разделить на три группы: от базовых детских поликлиник до межрайонных центров и консультативно-диагностических подразделений при крупных больницах.

«Медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям по профилю «педиатрия», делятся на три группы. Первая группа — детские поликлиники… Вторая группа — детские поликлиники… исполняющие функции межрайонных центров», — говорится в проекте приказа.

А в третью группу предлагают включить консультативно-диагностические центры для детей, являющиеся самостоятельными медицинскими организациями, а также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Первичная помощь детям в амбулаторных условиях будет оказываться участковыми педиатрами, врачами-педиатрами и врачами общей практики (семейными врачами). При угрожающих жизни состояниях ребёнка должны направлять в ближайшую медорганизацию, способную оказать экстренную помощь. Такие учреждения обязаны иметь отделение анестезиологии-реанимации, рентгеновское отделение и клинико-диагностическую лабораторию.

Документ уточняет, что первичная медико-санитарная помощь включает профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение детей.

Ранее россиянам рассказали, как получить медицинскую помощь по полису ОМС в частной клинике. Юрист напомнил, что такие организации обязаны предоставлять услуги по обычному полису.