Массовая вспышка ротавируса превратила в ад отдых туристов на Домбае

На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии туристы массово жалуются на симптомы острой кишечной инфекции. Как стало известно Telegram-каналу SHOT ПРОВЕРКА, отдыхающие предполагают вспышку ротавируса. По словам туристов, первые признаки недомогания — боли в животе, тошнота и рвота — появляются уже через пару дней после заселения либо по возвращении домой.

Москвичка Юлия рассказала, что приехала на курорт с компанией из четырёх человек. Через два дня ей и её молодому человеку резко стало плохо. Отпуск оказался сорван, пара вынуждена лечиться самостоятельно в номере. Девушка намерена требовать компенсацию за неиспользованные ски-пассы.

Другая отдыхающая, Валерия, также из Москвы, связала своё состояние с ротавирусом. По её словам, друзья перенесли болезнь легко, а она сама двое суток промучилась с диареей и рвотой, почувствовав облегчение только после возвращения домой.

Туристы отмечают, что жалоб на инфекцию много, однако большинство предпочитают лечиться самостоятельно, не обращаясь к врачам. Официальных комментариев от администрации курорта и Роспотребнадзора пока не поступало.

