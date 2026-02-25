Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 06:45

Массовая вспышка ротавируса превратила в ад отдых туристов на Домбае

Обложка © VK / Курорт ДОМБАЙ / iksee

Обложка © VK / Курорт ДОМБАЙ / iksee

На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии туристы массово жалуются на симптомы острой кишечной инфекции. Как стало известно Telegram-каналу SHOT ПРОВЕРКА, отдыхающие предполагают вспышку ротавируса. По словам туристов, первые признаки недомогания — боли в животе, тошнота и рвота — появляются уже через пару дней после заселения либо по возвращении домой.

Москвичка Юлия рассказала, что приехала на курорт с компанией из четырёх человек. Через два дня ей и её молодому человеку резко стало плохо. Отпуск оказался сорван, пара вынуждена лечиться самостоятельно в номере. Девушка намерена требовать компенсацию за неиспользованные ски-пассы.

Другая отдыхающая, Валерия, также из Москвы, связала своё состояние с ротавирусом. По её словам, друзья перенесли болезнь легко, а она сама двое суток промучилась с диареей и рвотой, почувствовав облегчение только после возвращения домой.

Туристы отмечают, что жалоб на инфекцию много, однако большинство предпочитают лечиться самостоятельно, не обращаясь к врачам. Официальных комментариев от администрации курорта и Роспотребнадзора пока не поступало.

Корпоратив закончился массовым отравлением в кафе в Южно-Сахалинске
Корпоратив закончился массовым отравлением в кафе в Южно-Сахалинске

Ранее сообщалось, что в Москве двое детей несколько суток находились в критическом состоянии из-за сальмонеллёза. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, мальчики 10 и 15 лет подхватили опасную болезнь, поев пельмени с говядиной из магазина сети «Вкусвилл».

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • SHOT проверка
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Карачаево-Черкесия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar