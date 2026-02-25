Миллионер из семьи президента: Рассекречено имя нового бойфренда Авроры Кибы
SHOT: Новым парнем Кибы стал племянник президента Азербайджана Рустам Гаджиев
Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba
Бывшая избранница Григория Лепса не стала долго грустить из-за расставания с исполнителем и уже нашла себе нового ухажёра. Возлюбленным Авроры Кибы, предположительно, стал племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева и долларовый миллионер. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Рустам Гаджиев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rustam_hajiyev
Аврора Киба на карнавале в Бразилии. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba
Уже на День всех влюблённых Киба улетела в Бразилию в компании людей из окружения Алиева. Спутником Кибы называют племянника азербайджанского лидера — Рустама Гаджиева. Вместе с ними на карнавале в Рио также отдыхают брат с женой и подруги. В соцсетях компания публикует танцы на карнавале и снимки со знаменитого пляжа Копакабана.
Как стало известно, именно Гаджиев, предположительно, оплатил и недавнюю шумную вечеринку в честь 20-летия Авроры, которая прошла 5 февраля. Праздник, где тамадой была Ксения Собчак, оценивают в 30 миллионов рублей.
Рустаму Гаджиеву 36 лет. С 2012 года он возглавляет первое коллекторское агентство в Азербайджане. В социальных сетях он регулярно поздравляет Ильхама Алиева с днём рождения и публикует снимки элитных спорткаров, кадры из поездок в Токио, на Октоберфест и с матчей любимого «Манчестер Юнайтед». Бабушка Гаджиева — родная сестра Гейдара Алиева, отца нынешнего президента. Мать — почётный преподаватель Бакинского государственного университета, заведующая кафедрой экологической химии. Отец — Рауф Гаджиев — занимает пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана. Детей у Рустама нет.
Напомним, Аврора Киба и Григорий Лепс официально подтвердили слухи о своём расставании. По мнению некоторых знакомых пары, их громкий роман, приковавший внимание публики, во многом напоминал отношения знаменитости и преданной поклонницы. Несмотря на разрыв, как видно из поздравления Лепса, пара сохранила дружеское общение. Судя по рассказам друзей девушки, Лепс и Киба расстались ещё в декабре, но не придавали своё решение огласке.
