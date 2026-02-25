Владимир Путин
Пять человек погибли в результате кровавого нападения в Вашингтоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

В штате Вашингтон в округе Пирс неизвестный мужчина напал с ножом на людей у жилого дома. В результате происшествия погибли пять человек, включая самого нападавшего, говорится в пресс-релизе на сайте полиции округа Пирс.

Инцидент произошёл утром 24 февраля. По данным полиции, 32-летний мужчина пришёл к дому, нарушив судебный запрет на контакт, который фактически не вступил в силу, поскольку не был ему вручён.

«Несколько свидетелей сообщали… что мужчина наносил удары ножом снаружи дома», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители открыли огонь по нападавшему и ликвидировали его. Четыре человека погибли на месте, ещё один пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался от полученных травм. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

