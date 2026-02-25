Владимир Путин
25 февраля, 07:51

Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине и главной героине его фильма «Кукла‎»

Обложка © ТАСС / Александр Щербак, Кадр из фильма «Кукла», режиссёр Егор Бероев / Kinopoisk

Актёр Егор Бероев несколько недель назад заключил новый брак и тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Об этом узнали наши коллеги из kp.ru, поговорив с другом артиста.

«Ксения и Егор официально развелись в прошлом году. А две недели назад Егор тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, которая сыграла главную роль в его фильме «Кукла», — рассказал друг Бероева.

Панкратова является выпускницей хореографического колледжа Геннадия Ледяха. На сайте учебного заведения рассказывается, что встреча с Бероевым стала для девушки судьбоносной.

«Егор рассказал, как нашёл Аню: распахнув дверь балетного класса нашего колледжа, он в тот же момент понял: это она! В конце выпускного курса он пригласил Анну на главную роль в своём новом полнометражном фильме», — говорится в сообщении колледжа

Подготовку к съёмкам выпускница совмещала с работой в театре и дипломными спектаклями.

Алфёрова в результате раздела имущества получила дом под Москвой, а Бероев – под Костромой

Напомним, на премьере фильма «Золотой дубль» Ксения Алфёрова и Егор Бероев появились без обручальных колец. Позже Бероев подтвердил развод с Алфёровой. По словам звезды, он живёт своей жизнью с 2022 года. Актриса тоже официально подтвердила расставание с супругом после 25 лет брака. Она сказала — её сердце теперь свободно. Ксения рассказала — последние три года для неё оказались тяжёлыми. Сейчас она чувствует себя свободной женщиной.

