Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине и главной героине его фильма «Кукла‎»

Актёр Егор Бероев несколько недель назад заключил новый брак и тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Об этом узнали наши коллеги из kp.ru, поговорив с другом артиста.

«Ксения и Егор официально развелись в прошлом году. А две недели назад Егор тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, которая сыграла главную роль в его фильме «Кукла», — рассказал друг Бероева.

Панкратова является выпускницей хореографического колледжа Геннадия Ледяха. На сайте учебного заведения рассказывается, что встреча с Бероевым стала для девушки судьбоносной.

«Егор рассказал, как нашёл Аню: распахнув дверь балетного класса нашего колледжа, он в тот же момент понял: это она! В конце выпускного курса он пригласил Анну на главную роль в своём новом полнометражном фильме», — говорится в сообщении колледжа

Подготовку к съёмкам выпускница совмещала с работой в театре и дипломными спектаклями.