Предвестник скорой смерти? Зачем умершие приходят во сне и зовут за собой

Православные часто воспринимают как плохой знак появление во сне умершего родственника, который зовёт за собой. По их мнению, подобные явления могут говорить о предстоящих трагических событиях в жизни. Однако священник РПЦ развеял страхи прихожан в интервью порталу M1.NEWS.

По его словам, в таких снах нет мистики и предвестника скорой смерти. Такие сновидения следует воспрнимать как призыв к тому, что пора помолиться за умерших родственников. Они являются к своим потомкам, чтобы лишний раз напомнить о себе и попросить за себя молитвы. Священник подчеркнул, что всем нашим предкам очень нужно, чтобы их вспоминали.

При этом, как подчеркнул батюшка, не следует постоянно заказывать сорокоус по покойному или писать «записочки» в церкви. Гораздо важнее самому помолиться о своих умерших членах семьи, напомнил он. Искренняя, добрая, светлая молитва будет более действенной, нежели формальная дань памяти. Поэтому если во сне явился кто-то из умерших — это всгео лишь знак вспомнить о нём в молитвенном слове.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди, которую он произнёс после богослужения в столичном храме Христа Спасителя, напомнил, что духовное преображение и работа над собственными слабостями в период Великого поста становятся возможными благодаря молитве и воздержанию.