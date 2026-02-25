Более тысячи коров заразились пастереллёзом на ферме в Томской области

Более 1 тысячи сельскохозяйственных животных заразились пастереллёзом на молочной ферме «Заречное» в деревне Кисловка Томского района. Очаг заболевания был выявлен ещё 13 февраля, сообщил во время пресс-конференции заместитель губернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер.

После получения результатов диагностических исследований на ферме ввели ограничительные меры, выставили контрольно-пропускные пункты и организовали консультации со специалистами ветеринарной службы. К контролю за ситуацией также подключился региональный Роспотребнадзор. Случаев заражения среди людей не зафиксировано.

«У нас были зафиксированы соответствующие симптомы на территории одного из хозяйств в деревни Кисловка Томского района. <...> Ситуация контролируется всеми надзорными органами, что касается конкретных показателей, то это сегодня более тысячи голов у конкретного хозяйства», — сказал Ратнер, уточнив, что речь идёт об инфицировании коровах.

Причины заражения животных пока устанавливаются, однако у специалистов есть предположения, которые замгубернатора озвучивать не стал. Противоэпизоотические мероприятия на территории фермы находятся на завершающей стадии. Оценить ущерб от массового заболевания коров на данный момент не представляется возможным.

