Любимый фастфуд россиян резко взлетит в цене в 2026 году

Рынок шаурмы в России входит в полосу трансформации: себестоимость растёт, налоговая нагрузка увеличивается, а потребители становятся избирательнее. Замгендиректора сети СВШ Владимир Балясников рассказал «Газете.ru», что в 2025 году цены уже подскочили на 18–22% — с 220 до 260–270 рублей за порцию.

«Это прямой отклик на удорожание сырья: курица выросла в цене примерно на 25%, говядина — до 30% за счёт кормов и логистики, лаваш — около 15%. Плюс рост коммунальных услуг в среднем на 12%», — пояснил он.

В 2026 году рост продолжится. Цена шаурмы может подскочить на 15–20% — до 300–320 рублей. При этом спрос не падает — в Москве и Подмосковье трафик растёт на 10–12%, а средний чек достиг 600 рублей благодаря комбо-предложениям. Рынок консолидируется: слабые игроки уходят, сильные сети расширяются.

«Закроются слабые игроки — без аналитики, маркетинга и понимания экономики. Сильные сети продолжат расти и консолидировать рынок», — резюмирует Балясников.

