Мишустин: ВВП России в 2025 году вырос на 1%, за три года — более чем на 10%

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что российская экономика продолжает расти, несмотря на беспрецедентное внешнее давление. По его словам, в 2025 году ВВП страны увеличился на 1%, а за последние три года совокупный рост превысил 10%, что соответствует среднемировым показателям.

«Несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась. Российский валовой внутренний продукт в прошлом году увеличился на 1%. За три года его рост превысил 10%, что соответствует общемировому уровню. И это при усилении непростых внешних вызовов», — отметил Мишустин.

Ранее на заседании правительства Михаил Мишустин заявил, что единовременное пособие при рождении ребёнка будет увеличено до 28,5 тысячи рублей. Кроме того, выплаты матерям-героиням повысятся до 76,5 тысячи рублей. Премьер подчеркнул, что такие меры входят в комплекс по стимулированию рождаемости и улучшению демографии — ключевой долгосрочной задачи для устойчивого развития экономики.