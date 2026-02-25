Хулио Иглесиас судится с вице-премьером Испании из-за слова «рабство»
Певец Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании Йоланде Диас из-за обвинений в использовании труда женщин в условиях, которые она назвала «рабством». Об этом 24 февраля сообщила газета El Mundo.
Поводом для иска стало интервью Йоланды Диас, в котором она употребила слово «рабство» применительно к положению женщин, ранее работавших у музыканта. Адвокаты певца требуют от политика публично отозвать свои слова и выплатить компенсацию. Точный размер ущерба пока не установлен. В противном случае Иглесиас грозит инициировать уголовное разбирательство.
К слову, у Иглесиаса есть восемь детей, одним из которых является популярный певец Энрике Иглесиас.
Напомним, ранее две экс-сотрудницы домов Хулио Иглесиаса заявили о домогательствах и насилии во время работы на виллах певца в 2021 году. Одна из женщин работала домработницей, вторая — физиотерапевтом. Сам 82-летний артист отверг обвинения, после чего прокуратура закрыла дело.
