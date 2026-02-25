В России займутся созданием вакцины от рака поджелудочной железы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills
Российские учёные планируют создать вакцину от рака поджелудочной железы. Разработка направлена против одной из самых агрессивных форм онкологии, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн на Форуме будущих технологий.
«Следующая разработка — мы планируем — поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, который течёт очень злокачественно, поэтому вот эта технология позволяет к другим локализациям прикоснуться», — сказал Каприн.
По его словам, применяемые технологии могут быть масштабированы и на другие виды рака.
Ранее Life.ru сообщал, что в России началось клиническое применение инновационной вакцины против меланомы. Это означает, что препарат теперь применяют для лечения пациентов, однако лекарство производится индивидуально под каждого пациента.
